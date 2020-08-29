تصدر الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد ترند «يوتيوب» في عدد من الدول الخليجية والعربية بأغنيته المنفردة «أوصافك عجب»، التي طرحها أخيرا عبر قناته الرسمية، وهي التعاون الثاني مع الشاعر سالم كردوس، ولحنها غيث محمد، ومن توزيع زيد نديم ومكس وماسترينغ المهندس جاسم محمد. وتقول مقدمتها: «يا طويلة عنق ميذوبة حشى ردف وقطاه ** يا تضاريس الجمال وكل ما ربي وهب ** إن مشيتي مشي عز وخصر متناسي عشاه ** ما لعب في عودج المياس يا غير المهب ** إنتي إنتي كل شي في كل شي لآخر مداه ** وإنتي إنتي كل شي في كل شي لكن صعب ** يا نعومة خد طفلٍ كل من باسه دِماه ** إنتي في وصفك كبيرة وأصغر أوصافك عجب».والتالي رابط الأغنية: https://youtu.be/orJcdEA5Bp0