لم يكن رد فعل الممثلة المصرية ياسمين صبري ملائماً مع محاولات نصرت غوكشيه «شيف الملح» لجذب انتباهها، إذ تجاهلت أسلوب تقطيعه للحم، وطريقة رشه للملح، ما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها على «إنستغرام» بعد نشرها مقطعاً مصوراً من المطعم (السبت)، أثناء إجازتها الصيفية في اليونان برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة. أما أكثر ما لفت انتباه المتابعين فهو عدم تفاعلها مع الشيف، وبينما حصد المقطع أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، جاءت أغلب التعليقات سلبية، إذ كتب أحدهم: «تحركي.. اضحكي افعلي شيء.. أنتي قرفانة والا خائفة». وعلق آخر: «حصدتي مشاهدات أكثر من أي مسلسل»!.