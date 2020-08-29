أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري أن 4 بلدان بالإقليم شهدت زيادة مفاجئة في إصابات كورونا، بعدما رفعت الإغلاق وخففت التدابير الصحية. وقال المنظري في بيان مستجدات الجائحة (الجمعة): «سجلت ليبيا رقماً قياسياً خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع عدد الإصابات في الأردن والمغرب وتونس؛ بسبب زيادة الحركة والتجمعات الجماهيرية».وحذّر المنظري من دفع بعض الظروف إلى زيادة الحالات في بلاد أخرى، مشيراً إلى أن المنظمة كلّفت فرق عمل لتيسير تبادل المعلومات والدروس المستفادة من الدول المجاورة التي تظهر سيطرة جيدة على الوباء. داعياً للالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.