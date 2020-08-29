في مزاد علني بمدينة لانارك الأسكتلندية، باعت دار مزادات للحيوانات خروفا بمبلغ من 7 أرقام، ليصبح أغلى خروف في العالم. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية (الجمعة)، بيع خروف عمره 6 أشهر، ينحدر من سلالة نادرة بـ367 ألفا و500 جنيه إسترليني (نحو 1.800.000 ريال)، ليحطم الرقم السابق المسجل عام 2009 لخروف من السلالة ذاتها بيع بـ231 ألف إسترليني. وقال مشترو الخروف الـ3: «كنا نراقب لحظة بيعه منذ فترة، لأنه حيوان مميز ويستحق الثمن فرأسه وشعره واللون حول عينيه وساقيه جميعها مثالية بكل المقاييس». وتنحدر سلالة هذه الخراف من تيكسل إحدى الجزر الشمالية الغربية قبالة هولندا.