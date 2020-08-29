بعدما هجر الشاب خوليو مورا بيت أسرته بعمر 31 عاماً، لرفض والديه اقترانه بالفتاة التي أحبها، عقد خوليو قرانه على الدرامينا كوينتيروس، وتزوجا في 7 فبراير عام 1941، ليقضيا معا 79 عاماً، قبل أن يحصدا شهادة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية منتصف أغسطس الجاري، كأكبر زوجين معمرين بالعالم. ووفق صحيفة «غارديان» البريطانية (السبت)، لا يزال الزوجان الإكوادوريان 110 و104 أعوام، يقضيان حياتهما معا، ويتمتعان بصحة جيدة، ولا يفتقدان سوى الاجتماع بالأسرة الكبيرة (5 أبناء و11 حفيداً)، بسبب تفشي فايروس كورونا الذي حد من الزيارات العائلية. يذكر أن الزوجين ارتبطا في أول كنيسة بناها الإسبان في كيتو عاصمة الإكوادور.