يلاحق النحس منزلاً بريطانياً، اصطدمت به الشاحنات والسيارات 8 مرات خلال عام 2020، ما يرفع حوادثه إلى 20 في تاريخه. ووفق صحيفة «مترو» البريطانية (السبت)، يقع المنزل، الذي بني في القرن 16 بقرية وينغهام في كينت قرب منعطف بشارع ضيق، لا يتسع للشاحنات، التي تمر يومياً، والتقطت كاميرا المراقبة الخارجية، شاحنة قريبة قبل اصطدامها وإلحاق أضرار بليغة بالمنزل الذي فرغ عمال البناء من إصلاحه من حادث مماثل قبل 3 ساعات فقط من الواقعة الجديدة. وقال مالكه مارك كيلبي: «اشتريت العقار عام 2015، وأعلم أنه تعرض لاصطدامات سابقة، لكني لم أتخيل أن تتكرر الحوادث بهذا الشكل».