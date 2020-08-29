غالبا ما تشعر أن هاتفك الجديد سريعاً فور شرائه، وبمرور الوقت يصبح بطيئا، وقد تتوقف بعض أجزائه عن العمل بالشكل الأمثل. ووفق موقع «تايمر أو إنديا»، يؤكد خبراء التقنية إمكانية استعادة سرعة هاتفك الإندرويد بـ5 خطوات بدلا من تغييره، إذ يمكنك إزالة التطبيقات غير المستخدمة من الشاشة الرئيسية، ما يمنع عرضها جميعا في وقت واحد، كما يتوجب عليك تغيير تطبيق اللانشر واستبداله بآخر من متجر غوغل بلاي، ويمكنك أيضا اختيار التطبيقات ذات المواصفات المنخفضة لتعيد هاتفك لطبيعته، واعتماد خاصية المزامنة التلقائية في الخلفية، ما يجبر الهاتف على استهلاك موارد محددة. وأخيرا الاستغناء عن برنامج مكافحة الفيروسات.1 إزالة التطبيقات غير المستخدمة من الشاشة2 استبدال تطبيق اللانشر بآخر من «غوغل بلاي»3 اختيار تطبيقات ذات مواصفات منخفضة4 اعتماد خاصية المزامنة التلقائية في الخلفية5 الاستغناء عن برنامج مكافحة الفيروسات