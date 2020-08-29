توفى الممثل شادويك بوسمان Chadwick Boseman بطل فيلم "الفهد الأسود" بعد 4 سنوات من معاناته مع مرض السرطان.الممثل بوسمان يبلغ من العمر 43 عاما حيث ولد في نوفمبر 1976 ، ولعب دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات ونال عدة جوائز ومن أشهر أعماله فيلم Black Panther الذي حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار بجانب مشاركته في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة Avengers وايضا Captain America