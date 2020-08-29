أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفايروس كورونا المستجد، ووفاة 20 شخصا.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 807 متعافين من الفايروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 70419 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفايروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة.