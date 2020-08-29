وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطاب ألقاه مساء (الخميس) أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض، بـ«سحق» وباء كوفيد-19 بواسطة لقاح سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام، وستكون «مئات ملايين الجرعات منه متوافرة سريعاً».

وقال ترمب في خطاب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية: «نحن نحشد العبقرية العلمية الأمريكية لإنتاج لقاح في وقت قياسي».

وأضاف في الخطاب الذي ألقاه في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري «سنحصل على لقاح آمن وفعّال هذا العام، وسويّاً سنسحق هذا الفايروس»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها 3 لقاحات في مراحلها النهائية من الاختبارات.