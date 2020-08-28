قدمت شركة يابانية ابتكاراً جديداً من شأنه أن يغير من أساليب التنقل والسفر على كوكب الأرض في المستقبل القريب.

ونفذت شركة «سكاي درايف إنك» اليابانية، أولى تجاربها العملية، على «الدراجة الطائرة»، التي استغرق تصميمها والعمل عليها عقوداً من البحث والدراسات.

ونشرت الشركة مقطع فيديو على قناتها في «يوتيوب» تظهر فيه الدراجة بتصميمها الأخير، مع تنفيذ أول طلعة جوية لها على العلن.

ويظهر في الفيديو أن «الدراجة الطائرة» تتميز بحجم صغير مزودة بـ4 مراوح مزدوجة، قابلة للحركة، مع مقصورة صغيرة.

وبحسب موقع «newsflyall»، فإن الدراجة الجديدة لا تستطيع التحليق أكثر من 10 دقائق، لكن القائمين على المشروع يأملون بزيادة مدة الطيران لتصل إلى نصف ساعة على الأقل.

وبالرغم من قدرة هذه المركبة على الصعود والهبوط السريع والسلس، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة، أولها يتمثل بحجم البطارية، وما يتبعها من مدة الطيران والتكلفة، وتعتبر جميعها تحديات كبيرة تواجه عملية تسويق المنتج الجديد في الأسواق العالمية.