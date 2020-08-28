أمسى أهالي محافظة أردنية ليل (الخميس)، على جريمة بشعة هزت الرأي العام، حينما أقدم زوج على حرق زوجته خلال جلوسه معها في منطقة خالية من السكان بالقرب من مكاور في مأدبا.

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن، (الجمعة)، إن شرطة مأدبا وردها بلاغ بعد منتصف ليل الخميس حول وجود جثة لسيدة تعرضت للحرق في المحافظة، وعلى الفور تحركت إلى موقع الحادثة وتبين أن الجثة تعود لسيدة من جنسية عربية.

وقادت التحقيقات إلى قيام زوجها على إثر خلافات بينهما بحرق زوجته وألقي القبض عليه واعترف بذلك وما زالت التحقيقات جارية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السيدة التي تحمل الجنسية اللبنانية قتلت حرقاً على يد زوجها الأردني في جريمة بشعة هزت الرأي العام، عندما سكب زوجها القاتل الديزل عليها خلال جلوسه معها في منطقة خالية من السكان بالقرب من مكاور بمحافظة مأدبا.

وأضافت أن القاتل الذي يعمل سائق حافلة عمومي ظل يشاهد زوجته المغدورة تحترق دون محاولة منه لإخماد النار التي شبت بها ليقوم بنقلها إلى مكان آخر وألقى بالجثة به.

وأشارت إلى أن الجاني اتصل بأحد أقربائه وأبلغه بارتكابه الجريمة، وبدوره أبلغ الأخير مديرية شرطة مأدبا.

ومثل القاتل (الجمعة) أمام مدعي عام الجنايات الكبرى لاستجوابه عن الجريمة التي ارتكبها بحق زوجته المغدورة.