حذّر طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي من الطفح الجلدي الحراري الذي يصيب معظم الأفراد مع ارتفاع الحرارة وخصوصاً في فصل الصيف.

وقال: إن الطفح الجلدي لا يصيب الأطفال فقط، بل يصاب به البالغون خصوصاً في الأجواء الحارة والرطبة، إذ يحدث هذا الطفح بسبب انسداد قنوات التعرق تحت الجلد، وتتفاوت الأعراض من تقرحات سطحية إلى عميقة، وقد تكون بعض أشكال طفح الحرارة مصحوبة بحكة شديدة وعادة ما تذهب من تلقاء نفسها إلا إذا كانت من النوع العميق أو حدث بسبها تقرحات فإنها تكون بحاجة إلى رعاية طبية.

وعن أفضل طريقة لتخفيف الأعراض قال: العناية بالبشرة وتخفيف التعرق باتباع الإرشادات التالية من الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة، وهي:

- ارتداء الملابس الناعمة القطنية والفضفاضة وذات الألوان الفاتحه التي تعكس ضوء الشمس.

- تجنب الملابس التي يمكن أن تثير حساية الجلد.

- في فترة الظهيرة أو عندما تكون درجة الحرارة مرتفعه عموماً، البقاء في الظل أو في غرفه ومبانٍ مكيفة الهواء أو ضع مروحة على مسافة آمنة لتلطيف الهواء.

- المحافظة على النوم في غرفة باردة وذات تهوية جيدة.

- الاستحمام بالماء البارد مع الصابون الذي لا يحتوي على عطور أو أصباغ.

- تجنب استخدام الكريمات أو المراهم، فهي لا تمنع الحرارة والطفح الجلدي وقد تتسبب في سد مسام الجلد.

- الطفح الجلدي الحراري عادة ما يزول خلال 7 إلى 10 أيام بشرط المحافظة على الجلد بارداً وجافاً.