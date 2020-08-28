أوضح دكتور أمراض الروماتيزم ضياء الحاج حسين الحاصل على دكتوراه في أمراض الروماتيزم، وعلى دبلوم تغذية سريرية من الأكاديمية الأمريكية للتغذية، أن دراسات عدة تبين أن الأشخاص الذين يعتمدون في طعامهم على الوجبات السريعة ويتناولون كميات قليلة من الحديد ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام عندما يبلغون سن الشيخوخة.

وبين إنه نتيجة لما طرأ على المجتمعات العربية من التغير المفاجئ في سلوك ونمط الحياة لدى الناس، إضافة إلى التغير الملحوظ في نوعية الغذاء التي أصبحت إلى حد كبير مشابهة لما هي عليه في الدول الغربية من انتشار للمأكولات السريعة والمشروبات الغازية والحلويات والشوكولاته، فمن المتوقع أن تزداد نسبة الإصابة بهشاشة العظام لدى هذه المجتمعات بصورة مفاجئة وكبيرة.

وأضاف أن بعض الدراسات تعتبر المشروبات الغازية مدمرةً للصحة؛ لاحتوائها على السكر الأبيض والمُحليات الصناعية الكيميائية والمواد الحافظة وثاني أكسيد الكربون، وتساعد هذه المشروبات على ازدياد فقدان الكالسيوم من العظام، وبالتالي على هشاشة أو لين العظام، ونظراً لاحتواء هذه المشروبات على نسبة عالية من الفوسفور فإنها تؤثر سلباً على التوازن المطلوب بين الفسفور وبين الكالسيوم وتعوق امتصاصه وتزيد من طرحه في البول.

وأشار إلى إن دراسة قام بها باحثون من جامعة مينوستا في الولايات المتحدة على أطفال بين سن 2-18 سنة، وجدوا أن الأطفال الذين يتناولون المشروبات الغازية بكثرة قد قللوا استهلاكهم من الحليب وعصير الفاكهة؛ لذلك نصحوا بمنع الأطفال من تناول المشروبات الغازية.

وأظهرت دراسة طبية أخرى أجرتها جريس يشاك من جامعة هارفارد الطبية أن تناول المشروبات الغازية يمكن أن يزيد من خطر كسور عظام الفتيات المراهقات في العقد الثاني من العمر، وأجريت الدراسة على 460 فتاة في الصفين التاسع والعاشر، تم سؤالهن عن طبيعة غذائهن، ونوعيته، وما إذا كن قد أصبن من قبل بكسر في العظام. وبينت النتائج أن 80 % منهن يشربن مرطبات محتوية على كربونات، و11.5% لا يشربن الكولا، وتبين أن الفتيات اللاتي يشربن المشروبات الغازية كن أكثر عرضة للإصابة بكسور في العظام بنحو 3 مرات من اللاتي لا يشربنها. وقد يرجع السبب إلى أن تكون الأحماض الفوسفورية في الكولا مسؤولة عن المشكلة، وقد أشارت الدراسة إلى أن بعضاً ممن تعرضوا لمواد فوسفورية قبل أكثر من قرن من الزمن، عانوا من كسور العظام.

وقدم الدكتور الحاج 4 نصائح للحيلولة دون الإصابة بهشاشة العظام:

* تجنب الأطعمة التي تقوم بتسريع معدل فقدان الكالسيوم من العظام مثل السكر واللحم والمشروبات الغازية والقهوة والشاي.

* الابتعاد عن التدخين، إذ إنه يزيد من خطر وهن العظام.

* تقليل الدهون، إذ إن وجود الدهون بكثرة يقلل من نسبة امتصاص الكالسيوم.

* يجب الإكثار من الأغذية الغنية بالكالسيوم والماغنسيوم، مثل الحليب ومشتقاته والخضار والسردين والسمسم، نظراً لخاصيتها في تقوية العظام.