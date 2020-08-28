ضمن برنامج «تنفس روح السعودية»، أطلقت هيئة السياحة (الخميس) أولى رحلات سفن كروز «سيلفر سبيريت» من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وعلى متنها عدد كبير من الركاب، في طريقها إلى جزيرة سندالة في نيوم، في تجربة استثنائية هي الأولى من نوعها بالمملكة، إذ يتعرف السائحون على شواطئ وجزر البحر الأحمر عن قرب.واشترطت الهيئة إجراء «مسحة» كورونا، للتأكد من سلامة الراكب قبل 72 ساعة من رحلة السفينة التي تصنف كفندق 7 نجوم، إذ تضم 300 جناح فندقي. والمقرر أن تبحر مرتين أسبوعياً، يومي الإثنين والخميس، فيما تبدأ الأسعار من 6 آلاف ريال للشخص الواحد.وتستغرق الرحلة الأولى 3 ليال، (4) أيام، عبر البحر الأحمر وقوفاً في ميناء ينبع، يتبعها يوم في البحر، وتنتهي بإعادة الركاب في اليوم الرابع إلى المدينة الاقتصادية، بينما تستغرق الرحلة الثانية «مسار نيوم»، 4 ليال بـ(5 أيام) تبدأ من المدينة الاقتصادية وتنتهي في نيوم، حيث يقيم الضيف ليومين، ومن ثم التوجه لميناء ينبع، وتنتهي في اليوم الخامس بإعادة الركاب إلى المدينة الاقتصادية. وتشمل تكلفة الرحلة الوجبات الثلاث وخدمات مفتوحة على مدار 24 ساعة، بينها النادي الصحي العلاجي، ومسرح كبير يقدم عروضا مختلفة لعدد من الفرق السعودية، وسوق للمنتجات التذكارية، ومنطقة ألعاب فيديو ومسبحان، أحدهما مكشوف والآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة.