يعد العقم أحد أبرز المشكلات التي تواجه المتزوجين حديثا، ورغم العوامل العديدة التي تسبب العقم لدى النساء، إلا أن نوعية الطعام تلعب دورا كبيرا في تضرر المبايض، ما يهدد بالعقم. وفي مداخلة تلفزيونية (الخميس)، أكدت استشارية العقم والحقن المجهري بمستشفى القصر العيني بالقاهرة الدكتورة سامية المنجي، أن هناك أطعمة ينبغي على الراغبات في الحمل تجنبها، حتى لا يتأخر الإنجاب أو يصبن بالعقم، أبرزها السكر والكافيين الزائد في الطعام، ما يؤثر سلبا على الهرمونات، وبالتالي يعطل عمل هرمون الخصوبة، وتراجع فرص الحمل. كما يؤدي استهلاك المأكولات المصنعة والكيمياوية إلى تعريض الجسم لضغط نفسي واضطراب التوازن الهرموني، ما يؤثر سلباً في الخصوبة. فيما يحوي فول الصويا نسبة عالية من البروتين تشكل خطرا على الصحة وتؤدي للعقم. أما الأسماك (المكارين والقرش والسيف) فهي عالية الزئبق، ما يصعب تخلص الجسم منها، فيتم تخزينها وتصبح خطرا على الجهاز النامي للطفل، ما يؤدي لأجنة مشوهة. أما سكر الدايت «الأسبارتام» فيتفكك إلى مركبات الفورمالديهايد التي تعزز إفراز هرمون البرولاكتين ما يعيق عملية الإباضة، وكذلك تثير الدهون الحيوانية اضطراب التوازن الهرموني لغناها بمادة الديوكسين التي تضر ببطانة الرحم. وأخيرا حذرت المنجي من تناول البازلاء الخضراء بإفراط، والوجبات السريعة خصوصا المقلية.