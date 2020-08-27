أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فريقاً دولياً تابعاً لها سيتوجه إلى مدينة ووهان في الصين للبحث عن منشأ فايروس كورونا.

يأتي ذلك عقب إجراء فريق مصغر تابع لمنظمة الصحة العالمية مناقشات مكثفة مع علماء في مدينة ووهان عن منشأ فايروس كورونا في الصين.

وأجرى الفريق محادثات مكثفة مع نظرائه الصينيين، وتلقى تحديثات بخصوص الدراسات الوبائية، وتحليلات حيوية وجينية، وأبحاثاً تتعلق بصحة الحيوان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية، إذ تقول إن الفايروس جاء على الأرجح من الخفافيش، وربما كان له ناقل حيواني (وسيط آخر).

ولم تكشف المنظمة موعد إرسال الفريق إلى الصين للوقوف على حقيقة الأمر هناك.