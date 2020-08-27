أصدرت شركة «أوبن سيجنال» البريطانية، المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال، تقريرا أكدت فيه تصدر المملكة العربية السعودية عالميا في سرعات وتغطية الجيل الـ5.

وحظي التقرير الذي غطى الدول الرائدة عالميا في نشر الجيل الـ5 باهتمام واسع، إذ تناقله عدد من المواقع ووكالات الأنباء حول العالم مثل شبكة CNN الأمريكية وغيرها.

وغطى التقرير 3 جوانب (تصدرتها جميعا المملكة) وهي: سرعات الجيل الـ5، السرعات العامة لتقنيتي الجيل الـ4 والـ5، إضافة إلى تغطية الجيل الـ5.

وقد تجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل الـ5 في المملكة 414.2 ميغابت/ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كوريا الجنوبية) بنسبة 32%. إضافة إلى ذلك تصدرت المملكة في السرعات العامة (الجيل الـ4 والـ5) بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميغابت/ثاني، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كندا) بنسبة 60% على تحديد متوسط سرعات الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجيل الـ5 في كل دول العالم.

كما وضح التقرير أن نسبة تغطية شبكات الجيل الـ5 في المملكة تجاوزت 34%، ما يعكس انتشار وقوة تغطية الجيل الـ5 على مستوى المملكة.

كما أشار التقرير إلى تجاوز سرعات الجيل الـ5 في المملكة سرعات الجيل الـ4 بـ14 ضعفا، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الـ5 عالميا.

وتعتبر «أوبن سيجنال» من أبرز الجهات المستقلة ذات السمعة العالمية الكبيرة في مجال تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في صناعة الاتصالات حول العالم.