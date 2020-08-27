تزداد مخاطر إصابة الأطفال بمشاكل في البصر مع انتقال المدارس تدريجيا إلى الدراسة الرقمية، وذلك بسبب جلوس الطفل لوقت أطول أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية.

فبالرغم من الحرص على جلوس الطفل أمام تلك الأجهزة يقتصر على ساعات الدراسة فقط، وضرورة تخصيص وقت لللعب في الهواء الطلق، فهناك عدة أطعمة يجب إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي لطفلك لتقوية نظره، وفقا لموقع «ذا هيلث» الطبي، بحسب «سبوتنيك».

البيض

يعتبر البيض غنيا بفيتامين «أ،» ويمكن أن يساعد أيضاً في الوقاية من العمى الليلي وجفاف العين، وتساعد أيضاً الكاروتينات الموجودة في صفار البيض على تحسين الصبغة الواقية في البقعة، وهي جزء العين الذي يتحكم في الرؤية المركزية، كما يساعد على منع إعتام عدسة العين.

الأسماك

تعتبر أسماك المياه العميقة مثل السلمون والتونة والماكريل مصادر رائعة لأحماض «أوميغا 3» الدهنية، التي تساعد في الحفاظ على ترطيب العين ومنع متلازمة جفاف العين، لذلك قم بتضمين هذا الطعام في نظام طفلك الغذائي، لتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي لاحقًا.

المكسرات

تعد المكسرات مصادرا جيدة لفيتامين «هـ»، الذي يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة يساعد في الحفاظ على بصر طفلك، لذا يجب التأكد من إدراج اللوز والفستق والجوز في نظام طفلك الغذائي.

الحمضيات

هذه الفاكهة غنية بفيتامين «سي» الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة لدى طفلك، ومقاومته لأمراض العين والأمراض الأخرى.

الخضروات الورقية

نظرًا لارتفاع مستويات اللوتين والزياكسانثين، فإن الخضروات الورقية الخضراء مثل الكرنب والسبانخ لها خصائص قوية مضادة للأكسدة يمكنها محاربة الجذور الحرة في العين، وهذا بدوره يمكن أن يمنع التنكس البقعي مع تقدم طفلك في السن.