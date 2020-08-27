دخلت جامعة كامبريدج السباق العالمي لإيجاد لقاح ضد فايروس كورونا المستجد، فيما تقرر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح في هذا الخريف، في مستشفى جامعة ساوثهامبتون، بحسب صحيفة ديلي ميل.

ويعمل العلماء في الجامعة البريطانية على تطوير لقاح يحمي من فايروسات كورونا الأخرى (سارس وميرس) إضافة إلى الفايروس الجديد المسبب لمرض «كوفيد 19».

ومنحت الحكومة البريطانية 1.9 مليون جنية استرليني (2.49 مليون دولار) للجامعة، لتطوير اللقاح وإجراء الاختبارات المطلوبة قبل اعتماده.

وسيقدم لقاح «كامبريدج» الجديد عن طريق الضغط الهوائي باستخدام حاقن خاص، لدفع السائل عبر الطبقة العليا من الجلد، دون اللجوء للوخز بالإبر. كما أن اللقاح الجديد، يركز على أجزاء مختلفة من فايروس كورونا، أكثر مما تفعله اللقاحات الأخرى قيد التطوير.

فيما يقول فريق «كامبريدج» إن المناعة القائمة على الأجسام المضادة المنتجة ضد هذه الطفرات قد تكون ضعيفة وقصيرة الأجل، بينما يعتبر اللقاح الجديد أكثر استقرارا وتنوعا، بحيث يظل اللقاح يتعرف على الفايروس حتى إذا تحورت طفراته.

ويأمل الخبراء في أن يكون اللقاح الجديد شاملا، وأكثر قدرة على بناء نظام مناعي قوي ضد أنواع مختلفة من فايروسات كورونا في المستقبل.

وجاء لقاح «كامبريدج» ليكمل عشرات اللقاحات التي تطورها المؤسسات المختلفة حول العالم وفي الوقت الذي تخوض فيه جامعة أوكسفورد التجارب السريرية على لقاحها الآخر.