قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي (الأربعاء) إن روسيا تبدأ مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح «سبوتنيك-5» المضاد لفايروس كورونا المستجد، وستشمل أكثر من 40 ألف شخص في موسكو.

وأوضح الصندوق الروسي الذي يدعم اللقاح أن تجارب مماثلة ستجرى في 5 دول أخرى.

وحصل اللقاح، الذي وافقت عليه روسيا، على إشادة بأنه آمن وفعال من السلطات وعلماء روس، في أعقاب شهرين من تجارب بشرية على نطاق صغير، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائجها.

وقالت روسيا إن اللقاح الذي طوره معهد «غاماليا» في موسكو ووزارة الدفاع الروسية هو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فايروس كورونا، وسيطرح بنهاية أغسطس الجاري.

وشكك خبراء غربيون في مجال الصحة العامة في سلامة اللقاح، محذرين من إنتاج كميات ضخمة قبل إكمال التجارب على نطاق واسع.