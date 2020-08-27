أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي بأن القارة الأفريقية قد تجاوزت ذروة وباء فايروس كورونا المستجد، محذرة في الوقت نفسه من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية.

وعدت ماتشيديسو مويتي خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو عن بعد أن عدد الإصابات اليومية في دول القارة الأفريقية يتجه للانخفاض وهو مؤشر على تخطي القارة مرحلة الذروة.

وسجلت دول أفريقيا رسميًا 1.2 مليون إصابة منذ شهر مارس الماضي، بينها نحو 28 ألف وفاة، وهي بذلك من أقل قارات العالم تضررًا بعد أوقيانيا.