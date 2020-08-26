استكمالاً لالتزامها بتعزيز وتمكين قدرات أبناء المجتمع السعودي في مواجهة تداعيات جائحة فايروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استمرارها في بث قنوات «عين» التعليمية على تطبيق «جوّي TV» طيلة السنة الدراسية القادمة.

وأعلنت وزارة التعليم أخيراً استمرار التعليم عن بُعد خلال الأسابيع الـ7 الأولى من العام الدراسي 2020-2021، الذي ينطلق الأحد 30 أغسطس 2020، استكمالاً لمبادرة حكومة المملكة بالتزام الطلاب منازلهم لضمان سلامتهم والحد من انتشار الجائحة، وقد أضيفت قنوات «عين» إلى «جوّي TV» منذ انطلاق مبادرة الوزارة للتعليم الإلكتروني في مارس الماضي.

وستكون «جوّي TV» المنصّة الرقمية الحصرية التي ستبثّ القنوات بشكل مباشر، بالتزامن مع بثّها المجاني على قمر عربسات، حيث سيتم بثّ دروس الصفوف الإعدادية والثانوية بدءاً من الساعة 7 صباحاً، بينما ستبث دروس المرحلة الابتدائية من الساعة 3 عصراً.

وفي هذا الإطار، أكدّ الرئيس التنفيذي لدى إنتغرال ماركوس غولدر على الالتزام في المساهمة بتحقيق الأهداف التعليمية المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030، خاصة في ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني.

وقال: «نسعى إلى دعم نجاح برامج التعليم الإلكتروني عبر تسهيل وصول الطلاب والأهل إلى القنوات التعليمية الوطنية، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية الحكيمة للقيادة السعودية لهذا القطاع الحيوي».

كما أثنى غولدر على حرص وزارة التعليم على إطلاق العام الدراسي وتمكين الطلاب من الحصول على تعليمهم، مع اتباع الإجراءات الوقائية في الوقت ذاته، ما يعزّز التزام الحكومة في حماية صحّة المجتمع السعودي وسلامته.

وأضاف: «تتعدى جوّي TV كونها منصّة متفوّقة للترفيه الرقمي المناسب لجميع أفراد العائلة، لتكون أيضاً مصدراً للمحتوى التعليمي الذي نفخر بأن نوفّره لأبناء المجتمع».

يشار إلى أن تطبيق «جوّي TV» يعمل على توفير تجربة التعليم الرقمي من المنزل أو من أي مكان، بفضل العديد من الميزات التي تقدّم قيمة مضافة وتجربة مميزة للطلاب والأهل.

ويمكن للطلاب الاستفادة من تطبيق «جوّي TV» للوصول إلى قنوات التعليم الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان، بفضل خدمات البث السلسة والعالية الجودة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، كما بإمكانهم الإستفادة من العديد من الميزات أهمها إعادة مشاهدة جميع الدورس التي لم يتمكّنوا من متابعتها والالتحاق بما فاتهم منها، مما يمكن الطلاب من متابعة دروسهم بكل أريحية وسهولة وإدارة جدولهم الدراسي بمرونة، وتمكّن المنصّة أيضاً الأهل والطلّاب من تتبع قنوات «عين» الـ19 للتأكد من تحصيل أبنائهم دروسهم بانتظام.

وبالإضافة إلى ما تقدم، يمكن للعائلات الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الترفيهي الغني الذي تقدمه «جوّي TV» على عدة أجهزة، بفضل ميزة استخدام حساب واحد على جهازين في وقت واحد، بموازاة تمكين العائلات من مراقبة أولادهم عبر خاصية «رقابة الأهل» والإشراف على تعليم أبنائهم والتأكد من التزامهم بالدراسة، إلى جانب التحكّم بطبيعة المحتوى المتاح للأطفال بحسب فئتهم العمرية.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة قنوات «عين» بالإضافة إلى أكثر من 200 قناة ومكتبة ضخمة من المحتوى الترفيهي تضمّ أكثر من 23.000 برنامج من خلال الاشتراك في خدمة «جوّي TV»، عبر زيارة www.jawwy.tv، وتحميل تطبيق «جوّي TV» من متاجر التطبيقات، أو الاتصال بخدمة العملاء في STC للحصول على الجهاز المنزلي.