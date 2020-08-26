وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم ما نسب إلى والد زوجة مستشاره المقرب دومينيك كمنغز، عن أن رئيس الوزراء يخطط للتنحي عن منصبه خلال ستة أشهر، لأنه يعاني من وطأة تبعات إصابته بفايروس كوفيد-19، الذي تعافى منه منذ أشهر، بأنه «كلام فارغ». وقال جونسون إنه صحيح البدن تماماً. ونُسب إلى صهر مستشار رئيس الحكومة سير همفري وايكفيلد قوله أمس لأحد ضيوف قلعته الريفية إن جونسون لا يزال يعاني مضاعفات الإصابة، ويعتزم الاستقالة خلال 6 أشهر. وذكرت صحيفة «التايمز» أمس أن وايكفيلد شبّه جونسون لضيفه بالحصان الذي يذهب للعمل وهو يئن تحت وطأة المرض. وقال جونسون أثناء زيارة قام بها لحوض إصلاح السفن في ديفون أمس إن ما ذكر «كلام سخيف». وزاد: أشعر بأني في حال طيبة جداً، خصوصاً بعد أن فقدت قدراً من وزني. وكان جونسون أصيب بكوفيد-19، ما اضطر السلطات إلى نقله لمستشفى حكومي كبير في لندن. وتدهورت صحته، خصوصاً ضيق التنفس، فنقل إلى غرفة العناية المركزة. وتلقت أسرته اتصالات من الملكة اليزابيث والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على وقع ذلك التطور. لكن الأطباء نجحوا في معالجته.