في بحث بريطاني مفاجئ، كشف علماء معهد علوم الدفاع والتكنولوجيا أن بخاخا طاردا للبعوض قادر على قتل فايروس كورونا. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء)، قال الباحثون: «يقتل سيتريوديول العديد من الفايروسات بينها عائلة كورونا.. ونرجح قدرة البخاخ على الحماية عبر طبقة بروتينات تقي من التقاط العدوى». ويحتفظ الجيش البريطاني بمخزون كبير من البخاخ المضاد للبعوض، فيما تم تجريبه قبل ظهور نتائج هذا البحث، لاسيما أن آثاره الجانبية محتملة. يذكر أن فريق البحث أكد أن البحث أولي، كما أن البخاخ ليس كافياً للوقاية من الفايروس بنسبة 100%، ما يتعين معه ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.