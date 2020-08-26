أثار محمد المغربي -أحد أبناء منطقة جازان- جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتقليده صوت فنان العرب محمد عبده، وترديده مقاطع من أغانيه الشهيرة، بينها «جمرة غضى»، و«سلم علي». ونشرت قناة الإخبارية أمس مقطع فيديو متداول للمغربي قائلا: «أنا فنان قديم وعدت للساحة الفنية مرة أخرى». ووعد بتقديم المزيد من الأعمال الفنية. فيما انقسم المعلقون في تقييم المغربي، إذ قال أحدهم: «صوته زين، بس شبيه محمد عبده هذه قوية»، فيما رأى آخر أنه لا يشبه محمد عبده بالمرة، وكتب: «بالعكس يشبه سعيد العويران». مضيفا: «والله الدنيا ما تنجب مثل أبو نورة فنان العرب.. فديته».