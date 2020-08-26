قتل محامٍ مصري ابنته البالغة 13 عاماً، دون علم أمها، ثم قطعها ودفن رأسها بمكان مجهول ليخفي معالم جريمته. وفي التفاصيل -وفق صحف مصرية (الأربعاء)- تلقت شرطة الهرم بالقاهرة بلاغا بالعثور على «نصف جثة» داخل حقيبة سفر، وبعد 48 ساعة تلقت بلاغا آخر بالعثور في طريق مصر إسكندرية الصحراوي على كيسين بداخلهما «ذراعان وساقان»، وبعد عرض القطع الآدمية على الطب الشرعي، تبين تطابق أوصافها مع طفلة مختفية منذ 16 شهراً، فتوجهت لمنزل الضحية ليكتشفا أن الأب استعان بزوجته الثانية في جريمته، بينما أكدت الأم أنها تجهل مصير طفلتها التي اختفت قبل سنة و4 أشهر!