أصبح «واتساب» تطبيق المراسلة الأكثر استخداما بين البشر، ما يستوجب حفظه من الاختراق، ليظل آمنا دون تسريب بياناتك على الإنترنت. ووفق موقع «تايمز أوف إنديا» التقني (الثلاثاء)، ينصح الخبراء بتغيير بعض الإعدادات لضمان خصوصيتك، أبرزها اختيار تحديد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالتك، كما يمكنك تقييد من يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة، علاوة على إخفاء آخر ظهور Last Seen، وإدارة من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي من جهات اتصالك. وأيضا يمكنك إضافة قفل حيوي لمنع الوصول غير المصرح (بصمة الإصبع مثلا)، وأخيرا حظر جهات اتصال معينة من إرسال الرسائل أو عرض تفاصيل ملفك الشخصي.1 حدد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالتك2 تقييد إضافتك إلى مجموعات الدردشة دون إذن3 إخفاء آخر ظهور لحالتك Last Seen4 إضافة قفل حيوي لمنع الوصول كـ(البصمة)5 حظر جهات الاتصال غير المرغوبة من إرسال الرسائل