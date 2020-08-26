في وقت ينتظر العالم أجمع على «أحر من الجمر» لقاحا فعالا للقضاء على الفايروس المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 23 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 800 ألف حول العالم، أعلن مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد، (الثلاثاء)، أن لقاحاً تجريبياً مضاداً لمرض كوفيد-19 وتطوره الجامعة بالتعاون مع إحدى الشركات قد يُقدم للجهات التنظيمية خلال العام الجاري قبل 2021 إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وقال آندرو بولارد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعاً في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات».

كما تصدرت التجربة العناوين هذا الأسبوع عندما قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الإدارة الأمريكية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر القادم.

إلى ذلك، أضافت الصحيفة أن أحد الخيارات المطروحة هو أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تصريحاً باستخدام اللقاح المحتمل «في حالات الطوارئ» في أكتوبر القادم.

يذكر أن لقاح أوكسفورد كان أثار آمالاً مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية، ما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.