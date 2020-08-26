أعلن مسؤولون صحيون في الأمم المتحدة، (الأربعاء)، القضاء على فايروس شلل الأطفال البري في أفريقيا، واصفين هذه الخطوة بأنها علامة فارقة للقارة.

وأوضحت اللجنة الإقليمية المستقلة لأفريقيا المعنية بالإشهاد على استئصال شلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية، في بيان، أن 47 دولة ضمن نطاقها الإقليمي خالية من الفايروس، مع عدم الإبلاغ عن أي حالات لمدة أربع سنوات.

وأفادت اللجنة أن الإعلان جاء بعد عمليات توثيق وتحليل استمرت لعقود من الزمن لترصد شلل الأطفال والتحصين والقدرة المختبرية، بالإضافة إلى زيارات التحقق الميدانية لكل بلد في المنطقة، حيث أن اكتشاف آخر حالة إصابة بفايروس شلل الأطفال البري في المنطقة كان في نيجيريا عام 2016.