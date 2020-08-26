في حين يتسابق العلماء في كل من روسيا وبريطانيا وتحديدا في جامعة أوكسفورد على العمل دون كلل أو ملل لإيجاد لقاح فعال ضد فايروس كورونا لإنقاذ البشرية منه بعدما أصاب حتى الآن أكثر من 23 مليون شخص وقتل 800 ألف، فجرت الصين مفاجأة معلنة استخدام لقاح ضد كوفيد 19 رغم عدم اكتمال التجارب السريرية المفروضة.

وأعلن مسؤولو الصحة في الصين أنهم بدأوا في إعطاء جرعات لبعض العاملين في المجال الطبي وموظفي الشركات المملوكة للدولة بلقاح تجريبي لفايروس كورونا في أواخر يوليو الماضي، بموجب بروتوكولات «الاستخدام العاجل»، وذلك في خطوة مفاجئة قبل انتهاء التجارب السريرية للقاح، كما أكدوا أنهم أول دولة تستخدم لقاح كورونا قبل روسيا بـ3 أسابيع، وفقا لصحيفة «الغارديان».

جاء إعلان بكين في أعقاب جدل دبلوماسي، الأسبوع الماضي، عندما قالت دولة غينيا الجديدة إن شركة تعدين صينية تعمل بها ألحقت العاملين ببرنامج لقاح تجريبي ضد فايروس كورونا دون ترخيص، ونشرت شركة صينية وثيقة عبر موقعها على الإنترنت، جاء فيها أن 48 عاملاً صينياً من طاقمها خضعوا للقاحات، ما دفع وزارة الصحة إلى التحذير من اللقاحات غير المعترف بها.

وقال رئيس برنامج تطوير لقاح فايروس كورونا الصيني تشنغ تشونغوي إن «الاستخدام العاجل» للقاحات التجريبية «سينوفارم» بدأ في 22 يوليو، مع الاستخدام الأولي للعاملين الطبيين وبعض الشركات المملوكة للدولة، جاء ذلك بعد شهر من بدء الجيش الصيني تلقيح القوات بالنسخة التجريبية.

كما أضاف أن السلطات تدرس توسيع نطاق التطعيمات هذا الخريف لموظفي أسواق المواد الغذائية وأنظمة النقل وصناعات الخدمات، وتابع: «من أجل منع انتشار المرض في الخريف والشتاء، ندرس توسعة معتدلة في البرنامج. سيكون الهدف هو بناء حاجز مناعة أولاً بين مجموعات خاصة من السكان».

وأشار مسؤولو الصحة الصينيون إلى أن قلة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح التجريبي حتى الآن أبلغوا عن آثار سلبية، ولم يبلغ أي منهم عن الحمى، ولم يذكروا عددا من الذين تلقوا اللقاحات التجريبية، لكن تشنغ قال إنه تم إعطاؤه بما يتماشى مع القانون، بموجب سلطات تسمح بالاستخدام المحدود للقاحات غير المعتمدة خلال أحداث الصحة العامة الخطيرة.