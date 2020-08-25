أنجز كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى 60 رسالة دكتوراه عبر 18 جلسة علميّة خلال مؤتمره «تعظيم الله في هدايات القرآن الكريم» الذي عقد منتصف العام المنصرم بجامعة أفريقيا العالمية بالسودان، واستقبل خلاله 176 بحثا محكما من 58 جامعة.

جاء ذلك في عرْضٍ قدَّمه أستاذ الكرسي الدكتور يحيى زمزمي لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، أثناء استقباله له اليوم بمكتبه بالعابدية، عن شراكة الكرسي مع جامعة أفريقيا العالمية بالسودان، وشرْحِهِ الخطط المستقبلية لبرامج الكرسي.

وتطرق الدكتور زمزمي في عرْضِهِ إلى نتائج المؤتمر وما خرج به من توصيات لدراسة معاني تعظيم الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوظيف العلوم والمعارف المتنوعة ودراسة معاني تعظيم الله، وعقد شراكات عالمية لإنتاج برامج تطبيقية لهدايات القرآن الكريم.

وبارك رئيس الجامعة تلك الخطوات وما حققه الكرسي من منجزات علمية في هذا الشأن، مؤكدًا حرص جامعة أم القرى على تعزيز تعاونها مع جامعة أفريقيا العالمية، مشيدًا في السياق ذاته بأهمية تلك الشراكة لنشر ثقافة الهدايات القرآنية.

وحثَّ القائمين على الكرسي على وضع خطة إعلامية للتعريف بالكرسي ورسالته وأهدافه، وتشكيل فريق تقني لاستحداث تطبيقات إلكترونية تُعنَى بالهدايات القرآنية.

يُذكَرُ أن الجامعة أنشأت الكرسي منذ 10 أعوام منبرًا متخصصًا في مجال الهدايات القرآنية؛ يعزِّز دورها وينشر ثقافتها، ويؤهِّل المتخصصين لدراستها، ويفعِّل دور الأكاديميين والباحثين لجمعها واستنباطها وربطها بواقع الأمة.