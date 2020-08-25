حصد المطرب المصري عمرو دياب ملايين المشاهدات لأغنيته الجديدة «أماكن السهر» التي طرحها على قناته في «يوتيوب» (الإثنين). إذ تجاوزت أول مليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة، ما يعد إنجازا غير مسبوق لـ«الهضبة» كما يلقبه معجبوه. فيما حازت الممثلة المصرية دينا الشربيني، التي شاركت في الأغنية، النصيب الأكبر من تعليقات رواد التواصل، بسبب رومانسيتها وظهورها لأول مرة كـ«موديل». وحسب الإحصاءات، اجتازت الأغنية 100 ألف مشاهدة على «يوتيوب» بعد 88 دقيقة من طرحها. كما عرضت في دور السينما لتصبح المرة الثالثة في مسيرة دياب التي يصور فيها أغاني للعرض في السينما أثناء الفواصل الإعلانية، بعد أغنيتي «نور العين» و«الليلة».