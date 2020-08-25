أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية استخدامها طلاء أسطح، على هيئة بخاخ، قادرا على قتل فايروس كورونا لمدة 7 أيام، ما يحمي المسافرين من انتقال التقاط عدوى الفايروس المستجد. ووفق وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية (الثلاثاء)، حصلت المادة SurfaceWise2، التي يطلق عليها «قاتل كورونا» على موافقة وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، وأصبحت متاحة للاستخدام في الطائرات ومنشآت المطارات المحلية. بدوره، قال رئيس العمليات في شركة الطيران الأمريكية: «نخطط لاستخدام البخاخ المضاد للفايروس خلال أيام، لتكملة نظامها الوقائي الحالي، إلى جانب تنظيف وتعقيم الأسطح قبل بخه عليها، ما يوفر حماية بنسبة كبيرة للغاية للركاب على متن طائراتنا».