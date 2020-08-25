اعتذر المطرب المصري، تامر حسني، (الثلاثاء) لجمهوره، بعدما طرح أحدث أغنياته «لينا حياة بعدين»، رغم تحقيقها نجاحا كبيراً منذ طرحها. ويأتي اعتذار حسني، بعدما سببت كلماتها ألما لمشاعر عدد كبير من مستمعيها، إذ كتب عبر حسابه في «إنستقرام»: «آسف لو أغنية لينا حياة بعدين طرحت في وقت هناك ناس افترقوا عن بعضهم.. أشعر بكمية ألم وجراح في التعليقات غير طبيعية». ووعد حسني جمهوره المتأثر بأنه سيعوضهم قريبا بأغنية أجواؤها مفرحة.وتتقدم «لينا حياة بعدين» تتر الموسم الثالث من مسلسل «مدرسة الحب» المعروض حاليا على الشاشات، إذ حصدت أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية لحسني على «يوتيوب» في أقل من 24 ساعة على عرضها. كما تصدرت قائمة أكثر الأغنيات المتداولة على «يوتيوب».