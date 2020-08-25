مذكراً بحادثة جورج فلويد، أشعل شرطي أمريكي غضبا في شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، بعد إطلاقه 7 رصاصات على مواطنه جاكوب بليك (داكن البشرة) أمام أبنائه الثلاثة. ووفق «NBC» نيوز التلفزيونية، قال والد جاكوب بليك إنه نقل ابنه (29 عاماً) لمستشفى قريب استخرج الطلقات وما زالت حالته خطيرة. وانتشر فيديو الواقعة على المنصات ووسائل الإعلام، أظهر شرطيين يشهران سلاحهما على بليك أثناء فتحه باب سيارة قبل إطلاق النار عليه، ما تسبب باضطرابات شابها العنف خلال ليل ونهار (الإثنين). فيما فرض حاكم الولاية حظر تجول، ودعا لجلسة تشريعية لمعالجة مشاكل إنفاذ القانون، مع إيقاف المعتدي لحين انتهاء التحقيق.