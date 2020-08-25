في ظاهرة تتكرر كل 15 عاماً، يظهر المريخ أكثر إشراقا خلال الأسابيع القادمة، لدرجة رؤيته من الأرض بالعين المجردة، إذ سيكون في أقرب حالته للأرض بحلول 6 أكتوبر القادم. ووفق صحيفة «إكسبرس» البريطانية، ستنقص المسافة بين الأرض والكوكب الأحمر 40 كيلومترا، ليصبح على بعد 62.07 مليون كم، أي أقرب ما يكون حتى عام 2035. وسيتجاوز سطح المريخ ألمع نجوم السماء «سيريوس»، ما يتيح رؤيته في وضح النهار، وسيصبح هدفا سهلا للمقاريب الأرضية التي يستخدمها هواة الفلك. كما سيدخل في 13 أكتوبر بمرحلة «المقابلة» التي تقع فيها الأرض بين الشمس والمريخ فيصبح مرئياً بصورة أوضح.