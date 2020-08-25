كشف باحثو جامعة هونغ كونغ إصابة متعاف من فايروس كورونا مجدداً، بعد مضي 4.5 شهر على إصابته الأولى. ما ينسف فرضية «إن الفايروس لا يصيب المتعافين». ووفق صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» (الثلاثاء)، قال الباحثون أصبح المريض (33 عاماً) أول حالة موثقة في العالم لتكرار الإصابة بالمستجد. لافتين إلى أنه أصيب في مارس وشفي في أبريل الماضي، غير أنه أثناء فحصه في مطار هونغ كونغ لدى عودته من إسبانيا عبر بريطانيا، جاءت النتيجة إيجابية، ما استدعى عزله في المستشفى. وبحسب الدراسة تؤكد الحالة أن الإصابة يمكن أن تتجدد بعد مرور بضعة أشهر على التعافي.