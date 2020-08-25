أمرت محكمة الجنايات بمدينة الزقازيق، شمال القاهرة، بسجن لاعب كرة قدم بنادي «وادي دجلة»، احتياطياً (الثلاثاء)، لنشره صورا خادشة للحياء لفتاة على صفحته في «فيسبوك». وقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم لجلسة الخميس. وفي التفاصيل، وفق صحف مصرية، تلقت محافظة الشرقية بلاغاً من «غ س» (19 عاماً) تتهم فيه «ع ج م» (22 عاماً) لاعب كرة بنادي وادي دجلة ومقيم بالمحافظة، بالتعدي على حياتها الخاصة ونشر صور خادشة خاصة بها، وتهديدها بمحادثات بينهما لابتزازها، كما قدمت صور المحادثات. وبالفعل توصلت التحريات لصحة الواقعة، وأثناء حضور اللاعب الجلسة، أمر قاضي التحقيق بالقبض عليه وإيداعه قفص الاتهام.