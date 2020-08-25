يستعد أهالي محافظتي الجبيل والأحساء عصر اليوم (الأربعاء) لافتتاح أول دارَي عرض سينمائي بالتزامن في المحافظتين، وذلك في تمام الساعة 4.30 عصراً، على أن يكون أول عرض أفلام في الصالتين بعد ساعة واحدة من الافتتاح في الساعة 5.30 عصرا.يأتي ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عودة نشاط دور السينما في المملكة وعروض الأفلام، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، من خلال الالتزام بما تضمنه الدليل الإرشادي لعودة هذه الأنشطة، والتي تتضمن تطبيق التباعد الجسدي بين الجمهور، ووضع الملصقات التوعية والتثقيفية في أماكن واضحة بدور العرض، لتعريف المشاهدين بمخاطر العدوى.وبافتتاح دارَي السينما في المحافظتين يرتفع عدد دور العرض في كافة أنحاء السعودية إلى 20 سينما، بعدما افتتحت الهيئة أول دار سينما في محافظة حفر الباطن الأسبوع الماضي في أحد مراكز التسوق الكبرى، لتصبح الوجهة الأولى لعشاق الفن السابع ما يحسّن جودة الحياة، إذ تتسع لأكثر من 790 شخصا، مجهزة بـ8 شاشات عرض ضخمة بأحدث التقنيات العالمية، فيما تتراوح أسعار التذاكر بين 40 و70 ريالا.