تمكن فريق طبي بمستشفى الوجه العام من إنهاء معاناة مريضة في العقد الخامس من العمر وذلك من خلال استئصال كيس دهني بالمبيض الأيسر حيث بلغ وزنه 900 غرام.



هذا وكانت المريضة تشتكي قبل وصولها إلى المستشفى من ألم بالبطن وبعد عمل التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود كيس دهني بالمبيض الأيسر يبلغ وزنه 900 غرام مما استدعى إجراء عملية لاستئصال الكيس الدهني على الفور واستغرق إجراء العملية أكثر من خمس ساعات شارك فيها فريق طبي مكون من استشارية النساء والتوليد واستشاري الجراحة العامة وقسم التخدير وأخصائي النساء والتوليد واخصائي القلب وأخصائي الباطنة العامة وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتم تقديم العناية الطبية اللازمة للمريضة بعد إجراء العملية وحالتها الصحية جيدة.



وتبين التواريخ المرضية للمريضة أنها كانت تعاني من قصور في الشرايين التاجية وتركيب ثلاث دعامات بالإضافة إلى أربع عمليات قيصرية سابقة وارتفاع نسبة السكر في الدم كذلك انخفاض حاد في نسبة البوتاسيوم والبروتين بالدم وأنيميا حادة حيث تبلغ نسبة الهيموغلوبين 6 جرامات.