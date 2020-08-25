أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فتاة اعتبرها الأطباء متوفاة «عادت للحياة» في مكتب لخدمات الجنائز.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الفتاة تايميشا بوشامب من سكان مدينة ديترويت الأمريكية، البالغة 20 عاما من العمر، فقدت وعيها وتوقفت عن التنفس يوم (الأحد).

وحاول أفراد الطاقم الطبي إسعافها، لكنهم اعتبروها متوفاة بعد فشل محاولاتهم.

وتم تسليم تايميشا لعائلتها، ثم نقلت إلى مكتب لخدمات الجنائز، حيث تبين أنها على قيد الحياة بعد أن فتحت عينيها فجأة، بينما كانت التحضيرات لدفنها تجري على قدم وساق.

وقال محامي أسرة الفتاة إن الفترة التي تم خلالها نقل تايميشا إلى مكتب الجنائز قد تكون لها آثار سلبية على حالتها وآفاق شفائها، مشيرا إلى أنها في المستشفى على جهاز التنفس الاصطناعي، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل عن حالتها الصحية.