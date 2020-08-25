أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصاري «ماركو» و«لاورا» اللذين يهددان المنطقة.

وبموجب القرار، أوعز ترمب لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيديرالية لحالات الطوارئ بتنسيق الجهود لتقديم المساعدة العاجلة لسكان المناطق المنكوبة وحماية ممتلكاتهم.

وستتحمل السلطات الفيديرالية 75% من النفقات على أعمال الإغاثة وإزالة آثار الكارثة الطبيعية في الولاية المذكورة.

وأفادت التقارير الإعلامية الأمريكية بأن إعصار «ماركو» تراجعت قوته يوم الاثنين، بينما تشير التوقعات إلى أن إعصار «لاورا» قد يضرب سواحل خليج المكسيك يوم الأربعاء أو الخميس.

واعتبرت السلطات الأمريكية إعصار «لاورا» خطيرا على حياة السكان، وبدأت بالتحضيرات للكارثة، حيث يتم إجلاء السكان من المنطقة.