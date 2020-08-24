اكتشف علماء يابانيون أن الجليد يذوب بسرعة غريبة في الجزء السفلي من جليد شيراسي الواقع في شرق القارة القطبية الجنوبية.

وتفيد مجلة Nature Communications، بأن البعثة العلمية اليابانية الـ 58 إلى جليد شيراسي اكتشفت تحت طبقة الجليد منطقة ساخنة بصورة شاذة.

وكانت قد اتيحت لهذه البعثة في شهري يناير وفبراير عام 2017 فرصة لإجراء دراسات ومراقبة جليد شيراسي بعد انفصال قطعة هائلة منه، وتمكن كاسحة الجليد من الدخول إلى خليج Lyuttsov-Holm.

وقد تمكن أفراد البعثة من جمع المعلومات اللازمة عن درجة حرارة الماء والملوحة ومستوى الأكسجين في 31 نقطة. وبعد دراستها ومقارنتها ببيانات مراقبة الرادارات لحالة الجليد والتيارات المائية والرياح في المنطقة، وضعوا نموذجا لدورة المحيط تحت طبقة الجليد.

ويقول رئيس البعثة العلمية من جامعة هوكايدو دايسوكي هيرانو: «كشفنا أن الجليد يذوب بسرعة 7-16 مترا سنويا في الطبقة السفلى. وهذا أعلى من سرعة ذوبان جليد توتين، الذي كان يعتقد أنه يذوب بسرعة كبيرة 10-11 مترا في السنة».

واتضح أن سبب هذه الظاهرة هو تدفق مياه دافئة تحت جليد خليج Lyuttsov-Holm. تجري في وادٍ عميق ومن ثم ترتفع إلى الأعلى أسفل طبقة الجليد، ما يسبب ذوبانه.

واكتشف العلماء، أن هذا الذوبان يستمر طوال السنة، وتؤثر فيه شدة واتجاه الرياح الساحلية التي تتغير مع المواسم، حيث تهدأ صيفا ما يزيد من تدفق الماء الدافئ وبالتالي زيادة سرعة ذوبان الجليد.