أعلن مكتب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن تكون بيلاروس أول دولة أجنبية تحصل على اللقاح الروسي ضد فايروس كورونا.

وأفادت الرئاسة البيلاروسية، في بيان، بأن لوكاشينكو وبوتين أجريا، اليوم (الاثنين)، مكالمة هاتفية بحثا خلالها قضايا مكافحة جائحة فايروس كورونا المستجد.

واتفق الجانبان، حسب البيان، على أن يشارك المواطنون البيلاروس بشكل طوعي في المرحلة الثالثة لاختبارات اللقاح المضاد لفايروس كورونا الذي تم تصميمه في روسيا.

وذكر مكتب لوكاشينكو أن «بيلاروس ستكون أول دولة يتم توريد هذا اللقاح إليها».

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفايروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم «سبوتنيك V» وصممه مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به أواسط سبتمبر.