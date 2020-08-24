كشفت دراسة بريطانية حديثة أن فايروس كورونا يعيش في اللحوم والأسماك المجمدة لمدة تصل إلى 3 أسابيع. ووفق صحيفة «ذا صن»، أجرى باحثو كلية الطب البيطري بجامعة كامبريدج تجارب على قطع لحوم بقر ودجاج وأسماك أضيف إليها الفايروس، ثم وضعت في أكياس كالمستخدمة في النقل بين الدول، وخزنت في درجات مئوية بين 4-20 تحت الصفر «درجة التجميد القاسية»، وبعد 21 يوماً عثر على الفايروس حياً. وقال رئيس الدراسة البروفيسور جيمس وود: «هذا ما يفسر انتقال المرض لبلدان لم يكن لديها إصابات في فترات طويلة، ما يعني أن نقل اللحوم المجمدة قد يكون مصدرا مخيفاً لتفشي العدوى».