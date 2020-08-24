حذر خبير تقني من خدعة يستخدمها «الهاكرز» لاختراق حسابات «واتساب»، إذ يطلب من المستخدم النقر على رابط أو تنزيل ملف ما يتيح سرقة البيانات. ووفق RT، قال نائب رئيس الهيئة الروسية للجودة إيليا لويفسكي: «كقاعدة عامة يستخدم القراصنة أسماء كبيرة مثل قوقل وفيسوك وغيرهما، ومواضيع ساخنة مثل «كورونا»، أو عروضاً مربحة بمناسبة مرور عقد على خدمة ما، ما يستوجب عدم تقديم أي معلومات شخصية كرقم البطاقة المصرفية والباسوورد. مضيفا: «هذا على الأغلب فخ فلا أحد يطلب هذه البيانات بحسن نية». وذكّر برسالة احتيالية استخدمها الهاكرز الشهر الماضي عبر فيديو بعنوان Martinelli، بفتحها يخترق الهاتف وتسرق البيانات.