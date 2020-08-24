في مفاجأة غير سارة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن علاج مصابي كورونا بـ«بلازما الدم» غير فعّال. وشددت WHO (الإثنين) على ضرورة تقييم الآثار الجانبية لهذا العلاج. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن «استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بـ«كوفيد-19» اختراق تاريخي، سينقذ عددا كبيرا من الأرواح». بدورها أكدت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أنه لا يوجد دليل رسمي حتى الآن على أن استخدام البلازما ذو فائدة. يذكر أن ترمب قال في مؤتمره الصحفي (الأحد): «قدمنا 270 مليون دولار لمساعدة بنوك الدم على جمع 360 ألف وحدة بلازما لاستخدامها».