أبعدت «جلطة» مفاجئة، الفنان الشعبي السعودي بدر الليمون عن الوسط الفني الشعبي، بعدما ألزمته حالته الصحية السرير الأبيض بمستشفى الأمير متعب في سكاكا. ويتلقى صاحب أغنية «أحب الليل والسهرة» الرعاية الطبية منذ أسبوع في منطقة الجوف، إذ أبانت الفحوصات إصابته بورم في إحدى كليتيه، ما يبقيه في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأحيا الليمون عددا من الجلسات الغنائية في مناطق مختلفة من السعودية، آخرها في جدة قبل أيام من إصابته. ويعد الليمون أحد أبرز الفنانين الشعبيين المحليين، إذ بدأ مشواره الفني مبكرا بعمر 15 عاماً، وسجل اسمه في ذاكرة الجمهور السعودي بأغانٍ عدة بينها «ما هو غلا»، و«السفينة أبحرت».