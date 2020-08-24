تطلق جمعية الثقافة والفنون بمنطقة القصيم أول برنامج موسيقي لتعليم الأطفال العزف على «البيانو»، عبر معهد الجمعية للتدريب «ثقف»، مطلع أكتوبر القادم، فيما يشمل البرنامج التدريب على مفهوم أسماء مفاتيح البيانو وحفظ الحروف الهجائية، وعزف الحروف الموسيقية ومعرفة أماكنها، انتهاء بعزف مقطوعة موسيقية.وعبر حسابها على «تويتر»، قالت الجمعية (الإثنين): «خصص البرنامج للأطفال بهدف تعليمهم أساسيات فن العزف على «البيانو»، لاسيما أن الموسيقى تلعب دوراً أساسياً في العديد من الفنون». وأبانت المدربة المسؤولة لمى سعد أن التسجيل في البرنامج متاح للبنين والبنات كمستوى أول، بواقع ساعتين لمدة 8 حصص الخميس والسبت من كل أسبوع، تبدأ من 1 أكتوبر 2020، بقاعة «ثقف» بمقر الجمعية بمدينة بريدة.يذكر أن الجمعية تبذل جهودا لدعم الحركة الموسيقية بالمنطقة، وإطلاق العنان للطاقات والمواهب السعودية على مستوى الشباب من الجنسين، ومنحهم فرصة لإبراز إمكاناتهم التي أملوا منذ أمد لرعايتها، من خلال تفعيل الدورات التدريبية للعزف الموسيقي، وتأسيس فرقة موسيقية، إذ أقامت الجمعية في وقت سابق دورتين لتعليم العزف على آلة العود، وأخرى في مجال الإيقاع الموسيقي، ما منح الشباب مساحة أكبر للإبداع في هذا المجال، وبالتالي الاستفادة من هذه القدرات في مشاريع الجمعية المستقبلية.محاور الدورة1 تعلم السلم الموسيقي2 حفظ الحروف الهجائية3 معرفة أماكن الحروف وعزفها4 عزف مقطوعة موسيقية